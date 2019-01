26-01-2019, Redactie

Gasbelrokkers en Braggelteam weer veilig thuis

Bergen - Het eerste wat we vrijdagmorgen deden, na het wakker worden, was kijken hoe het met onze inzamelingsactie was gegaan. Tot onze verbazing waren we dik over ons streefbedrag heen gegaan. Kortom, Gertjan ging het water in!