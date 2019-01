26-01-2019, 112gr

Storing verkeersinstallatie Sontweg

Groningen - Zaterdag rond de middag waren de verkeerslichten uitgevallen op de kruising Sontweg/ Europaweg.

De oorzaak is een storing in de verkeerskast. Doordat het vrij chaotisch werd, ging de politie het verkeer bijregelen met de hand. Later kwamen er verkeersregelaars.

Hoelang de storing duurde is onbekend.