26-01-2019, Rtvnoord.nl

800 ongevallen op de A7 in drie jaar

Groningen - Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat er tussen 2015 tot en met 2017 bijna 800 ongevallen zijn gebeurd. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat niet alle ongelukken worden vastgelegd. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Het lijkt inderdaad wel of het alle dagen 'feest' is op de A7. Maar gebeuren er nou werkelijk meer ongevallen dan voorheen? Reden voor ons om eens in de cijfers te duiken. Om eerlijk te zijn bleek die zoektocht een stuk lastiger dan we hadden verwacht.

