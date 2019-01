26-01-2019, Facebook Politie Ommelanden Noord

Reint Bakker(69) vermist

Godlinze - Sinds 20 januari wordt een man vermist. Zijn naam is Reint Bakker. Hij is 69 jaar oud en komt uit Godlinze. Hij heeft zijn auto meegenomen.

Dit is een rode Mitsubishi Colt met kenteken 61-KZS-8. Reint is ongeveer 174 cm lang. Hij draagt zijn haar achterover gekamd. Hij heeft een gezet postuur en is snordragend.

Tips bel 09008844