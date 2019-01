27-01-2019, Oogtv.nl (Bron) & Youtube Meternieuws.nl

Man met geweld overvallen (Video)

Harkstede - Op de Hoofdweg in Harkstede is in de nacht van zaterdag op zondag een man met geweld overvallen. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt.



“De overval vond plaats rond 00.30 uur”, meldt een politiewoordvoerder. “Wij zijn daarop direct ter plaatse gegaan. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn hoofd overgebracht naar het ziekenhuis.” Aan agenten heeft hij kunnen vertellen dat hij waarschijnlijk door twee mannen is overvallen die er zonder buit vandoor zijn gegaan. “Wij zijn direct begonnen met een zoekactie. Daarbij hebben we onder andere politiehonden ingezet. Forensisch rechercheurs doen op de locatie onderzoek en stellen sporen veilig. Daarnaast doen we een buurtonderzoek.” Foto`s klik hier