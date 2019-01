28-01-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto A. Heij

Wieldoppen van Oogtv auto`s gestolen

Groningen - De wieldoppen van beide auto’s van OOG aan de Kadijk op Zernike zijn het afgelopen weekeinde gestolen.

Wanneer dat precies is gebeurd is onduidelijk. Alleen de auto’s van de lokale omroep waren het “slachtoffer”. In het weekeinde staan er namelijk nauwelijks andere auto’s op de parkeerplaats. Het zijn lease-auto’s, maar volgens OOG-directeur Evert Janse is er een eigen risico en kost de diefstal de omroep 150 euro per auto.