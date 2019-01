28-01-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Geluidsoverlast door heiwerkzaamheden ringweg

Groningen - Maandagmiddag & avond heeft Combinatie Herepoort vanaf ongeveer 15:00 uur tot 22:00 uur palen langs de A28, ter hoogte van de Brailleweg geplaatst.

De werkzaamheden leiden tot geluidsoverlast in de omgeving. Het heien is nodig voor het plaatsen van een nieuwe draagconstructie voor verkeersborden boven de A28.





Als de heiwerkzaamheden om 22:00 uur nog niet zijn afgerond, is een uitloop mogelijk tot uiterlijk 00:00 uur.