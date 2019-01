28-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Kans op gladheid in het Noorden

Groningen - Het kan dinsdagmorgen in Groningen erg glad worden. Dat meldt het KNMI.

Het gaat vriezen en er valt ook winterse neerslag. Of dat sneeuw of ijzel is, is nog onduidelijk.

Er geldt in ieder geval code geel voor de oostelijke provincies, waaronder Groningen, voor de komende nacht en ochtend.

