03-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Plaatselijk weer glad in het Noorden

Groningen - Automobilisten en andere weggebruikers moeten zondagavond tot en met maandagochtend rekening houden met gladheid. Het KNMI heeft ‘code geel’ afgekondigd.

De gladheid wordt veroorzaakt door bevriezing van natte weggedeelten. De nacht gaat helder verlopen waardoor de temperatuur aan de grond enkele graden onder nul gaat aanwijzen. Stadsbeheer Groningen is zondagavond uitgerukt met verschillende strooiwagens. Afgelopen nacht heeft men ook gestrooid maar de zoutwaarde op de wegen is gedurende de dag flink verdund waardoor een nieuwe zoutlaag nodig is om bevriezing van natte weggedeelten te voorkomen.

De waarschuwing ‘code geel’ geldt tot maandagochtend 10.00 uur. Het KNMI verwacht dat de gladheid dan verdwenen is.

