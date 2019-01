29-01-2019, 112Wagenborgen

Vreemde lucht in Siddeburen

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen is dinsdagochtend opgeroepen voor een vreemde lucht aan de Hoofdweg in Siddeburen.

Bij basisschool CBS de Zonnewijzer werd een vreemde geur geroken. De brandweer heeft metingen verricht, maar kon niks aantreffen. Een installateur zal kijken waar de geur weg komt.