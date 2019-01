29-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Gaslek blijkt loos alarm

Groningen - De Groninger brandweer heeft dinsdagavond uit moeten rukken voor een vermeende gaslekkage aan de Zuiderkuipen in de binnenstad.

Rond 20.15 uur kwam er op de meldkamer in Drachten een telefoontje binnen van bewoners aan de straat die een gaslucht roken. Direct werd de Groninger brandweer ter plaatse gestuurd. Bij aankomst hebben brandweerlieden verschillende metingen uitgevoerd, maar daarbij werden geen afwijkende waarden geregistreerd.

Verderop in de straat vinden werkzaamheden aan het gasleidingsnetwerk plaats. Het vermoeden bestaat dat de gaslucht die geroken werd afkomstig is uit oude leidingen. De brandweer is na een kwartiertje weer teruggekeerd naar de kazerne.