30-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Paddepoelsterbrug komt misschien niet terug

Groningen - Ondanks de actie van buurtbewoners komt de Paddepoelsterbrug wellicht helemaal niet terug. Dat is dinsdagavond door Rijkswaterstaat duidelijk gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Adorp.

De avond werd druk bezocht waarbij Groningers lieten weten dat ze graag hun brug, en daarmee de verbinding naar de stad, graag weer terug willen. De Paddepoelsterbrug werd vorig jaar september aangevaren door een schip en raakte daarbij zo zwaar beschadigd dat de verbinding momenteel gestremd is. Dagelijks maken zo’n zeshonderd fietsers en wandelaars gebruik van de brug, die nu door de stremming zo’n vijf kilometer om moeten fietsen. Onder aanvoering van een aantal buurtbewoners werd de actie ‘Brug Terug’ opgezet, waar zo’n 350 mensen hun handtekening onder zetten. Ondanks die actie liet Rijkswaterstaat dinsdagavond doorschemeren dat er wellicht helemaal geen brug meer komt. Volgens een woordvoerder heeft dat te maken met de veiligheid van de vaarroute. De brug is maar één meter hoog en de doorgang is beperkt voor tweerichtingsverkeer. Daar komt bij dat de scheepvaart veranderd. Schepen worden groter en worden zwaarder beladen, waardoor Rijkswaterstaat van mening is dat een nieuwe brug niet de oplossing is, maar er beter gekeken kan worden naar alternatieven als veilige fietspaden langs het kanaal. Zie ook