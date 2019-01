30-01-2019, politie.nl, bron

Wie kent deze mannen (Video)

Groningen - Politie wil graag in contact komen met getuigen die informatie hebben over een bedrijfsinbraak. Op vrijdag 4 januari tussen 19.00 uur en 19.30 uur werd er ingebroken bij een bedrijf aan het Damsterdiep in Groningen.

Uit het bedrijf werden laptops gestolen. Op de beelden van de bewakingscamera is te zien dat twee mannen zonder tassenhet gebouw binnen komen. Op de eerste verdieping zijn kantoren doorzocht en de laptops die hier stonden zijn gestolen.

Als de twee inbrekers in het trappenhuis lopen is te zien dat zij allebei een laptoptas bij zich hebben. Zij verlaten, met de gestolen laptops, het pand via de deur waardoor zij ook binnen zijn gekomen.

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze inbraak of die deze twee personen denken te herkennen.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.