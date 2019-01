30-01-2019, Redactie

Mogelijk wapen gebruikt in Eenrum na ruzie

Eenrum - De politie heeft woensdag één man aangehouden na vermoedelijk een bedreiging in een café in Eenrum. De persoon wordt verhoord.

Mogelijk is daar een wapen gebruikt. Dit gebeurde in de Hoofdstraat. Onderzoek moet uitwijzen wat er exact is geweest en wat voor wapen het gaat zegt de politie. Meer info ontbreekt.