01-02-2019, Redactie

Persoon onterecht vastgezet

Eenrum - De man in Eenrum die woensdagavond werd aangehouden voor mogelijk vuurwapenbezit is gelijk woensdag al weer vrijgelaten nadat hij was verhoord.

Na de melding werd de man aangehouden in een café in de Hoofdstraat van het dorp. Maar hij bleek geen wapen te hebben.