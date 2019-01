30-01-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Brandweer verricht metingen bij jumbo Uithuizen

Uithuizen - De brandweer van Uithuizen is woensdagavond opgeroepen om metingen te verrichten bij de Jumbo in Uithuizen.

Even voor half negen in de avond werd er bij de Jumbo aan de Oosterstraat een vreemde lucht waargenomen. Na een controle van de brandweer, werd er niks in de winkel aangetroffen.

Wat de vreemde geur veroorzaakte, is onduidelijk.