30-01-2019, Redactie - 112Groningen

Overval supermarkt Stoepemaheerd (Video)

Groningen - Bij de Albert Heijn aan de Stoepemaheerd in Groningen is woensdagavond rond 22.00 uur een overval gepleegd. Er is geld buit gemaakt vermoedelijk.

Signalement



De dader zou een blanke man zijn die tussen de 1.80 en 1.90 meter lang is. Hij heeft een normaal postuur. Tijdens de overval droeg hij een rood petje, een blauwe jas en een spijkerbroek. Opvallend detail is dat hij een zwarte tas bij zich had.

Onderzoek



De omgeving van de supermarkt is afgezet. “Wij doen in en rondom het gebouw onderzoek waarbij sporen veilig worden gesteld en waarbij we ook in gesprek gaan met getuigen.” Groningers die iets gezien hebben, of meer informatie hebben over deze overval, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Mocht u deze persoon aantreffen, zelf geen actie ondernemen maar 112 bellen.

Dvhn