30-01-2019, Oogtv.nl (Bron)

Kleine keukenbrand met gewonde

Groningen - In een woning aan de S.S. Rosensteinlaan in de Gorechtbuurt heeft woensdagavond korte tijd een keukenbrand gewoed.

De melding van de brand kwam rond 20.00 uur binnen waarop de Groninger brandweer uitrukte met een bluswagen en een hoogwerker. Bij aankomst trof men een kleine brand aan in de keuken, die snel onder controle gebracht kon worden. Eén van de bewoners had bij de brand rook binnengekregen.

Hij is gecontroleerd door verpleegkundigen van een ambulance, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.