31-01-2019, Marc Dol - 112Groningen

Korte brand in Ter Apel

Ter Apel - In een bedrijfspand aan de Nomdenweg in Ter Apel heeft donderdagmiddag korte tijd brand gewoed.

Door een onbekende oorzaak was in een las apparaat brand ontstaan. Het bedrijfspand werd ontruimd en de brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen en het pand te ventileren. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.