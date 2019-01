31-01-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Ongeval tijdens mist bij Westerlee (Video)

Westerlee - Op de D.H. Vinkersweg nabij Westerlee is donderdag een auto op de kop in de sloot beland. Ter plaatse waren behoorlijke mistbanken. Of dit de oorzaak is wordt nog onderzocht.

De auto kwam met een andere auto in botsing. De opgeroepen brandweer was niet meer nodig. 1 persoon ging naar het ziekenhuis. Fruitema berging heeft de auto geborgen.