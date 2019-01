31-01-2019, Jordi Haverdings infoleek.nl

Jan Winter stopt na 22 jaar blussen bij Leek

Leek - Om half acht donderdagavond gingen de piepers van de vrijwilligers van brandweer Leek af voor een buitenbrand op het Industriepark in Leek.

Ter plaatse troffen ze een brandende auto aan midden op het terrein van voormalig trailerbouwer Netam. Brandweerman Jan winter moest deze brand blussen die door zijn eigen collega brandweermannen aangestoken was. Dit alles omdat Jan na 22 jaar stopt als vrijwilliger bij het korps Leek. Jan verhuist met zijn vrouw en kinderen van Tolbert naar Eelderwolde waar hij als officier van dienst (OVD) werkzaam blijft in regio Groningen West.





22 jaar geleden is Jan als aspirant begonnen bij korps Leek en is in de afgelopen jaren doorgegroeid naar chauffeur pompbediende, bevelvoerder en officier van dienst. Hij heeft een erg mooie tijd gehad bij korps Leek en gaat de club zeker missen.