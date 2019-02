01-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

D66 wil opheldering B&W over Paddepoelsterbrug

Groningen - De raadsfractie van D66 stelt vrijdag vragen aan het college van B&W over het feit dat Rijkswaterstaat de brug misschien wel helemaal niet gaat vervangen.

“Wij dachten dat er gekeken werd naar een definitieve oplossing en willen opheldering van de gemeente,” aldus D66-raadslid Tom Rustebiel. “De Paddepoelsterbrug is misschien geen drukke autoverbinding, maar het is wel de meest prettige fietsroute voor mensen die ten noorden van de stad wonen. Een comfortabele (fiets)verbinding vanuit het Reitdiepdal is van groot lokaal en regionaal belang.

” Rijkswaterstaat liet dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Adorp doorschemeren dat de Paddepoelsterbrug mogelijk niet meer terugkomt. Volgens een woordvoerder heeft dat te maken met de veiligheid van de vaarroute. Rustebiel stelt echter dat de Paddepoelsterbrug wel de meest prettige fietsroute voor mensen die ten noorden van de stad wonen.

‘Een comfortabele (fiets)verbinding vanuit het Reitdiepdal is van groot lokaal en regionaal belang’, aldus Rustebiel. Onder aanvoering van een aantal buurtbewoners werd de actie ‘Brug Terug’ opgezet, waar zo’n 350 mensen hun handtekening onder zetten.