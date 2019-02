01-02-2019, infoleek.nl

Oefening Koninklijke Landmacht in februari en maart

REGIO - De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 11 t/m 15 februari en van 18 t/m 22 maart in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen. Dat meldt Infoleek.nl