01-02-2019, Redactie

Brandlucht in winkel Hoogezand

Hoogezand - De brandweer moest vrijdagmorgen om 09:23 uur voor een brandlucht naar een kledingwinkel aan de Meint Veningastraat in Hoogezand. Men ging op onderzoek uit in de zaak.

De oorzaak van de brandlucht werd na een uur zoeken niet gevonden.