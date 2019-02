04-02-2019, Oogtv.nl (Bron) & P. Wind & M. Nuver

Afsluiting oprit Hereweg zorgt voor verkeersdrukte (Video)

Groningen - Volgens Jos Veneberg van Combinatie Herepoort is het onvermijdelijk dat het verkeer last gaat krijgen van van de afsluiting van de oprit Hereweg/Kempkensberg van de Zuidelijke Ringweg. Vrijdagavond gaat de oprit definitief dicht.

“Automobilisten moeten rekening houden met een toename van het verkeer op de Meeuwerderweg, de Boumaboulevard en vooral de Verlengde Lodewijkstraat. In mindere mate verwachten we ook meer verkeer bij de Van Ketwich Verschuurlaan en de Griffeweg,” aldus Veneberg. “Vooral de eerste dagen zal het voor veel automobilisten wennen zijn. Daarom zullen we de eerste week bij de verwachte knelpunten gaan kijken hoe het gaat. Als het nodig is, kunnen we oplossingen bedenken en die aan de wegbeheerder, de gemeente Groningen, voorleggen.”

De oprit Kempkensberg wordt afgesloten om de bouw van de verdiepte ligging van de Zuidelijk Ringweg mogelijk te maken. Daarvoor moet een deel van de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden gesloopt. Het verkeer dat nu nog op de zuidbaan rijdt, vanaf het Julianaplein tot het Europaplein, schuift in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 februari 2019 op naar de voormalige noordbaan. Daarmee vervalt de oprit Kempkensberg.

Hieronder een overzicht van de nieuwe verkeerssituatie:

Update: Om 22:00 uur reed de laatste auto de oprit op, daarna werd de weg afgesloten. Je kan nog wel naar de Kemkersberg.

Update maandag 04-02-19: Maandagmorgen was het rond de Helperzoom, Hereweg erg druk. Iedereen moet omrijden. Niemand is er blij mee.

Ook de Verlengde Lodewijklaan en Helperzoom gaan vanaf volgende week enige tijd dicht. De spooroverweg komt daarmee te vervallen.

