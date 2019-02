02-02-2019, Patrick Wind 112Gr. & Oogtv.nl tekst

Proefrit naar Randstad geslaagd

Groningen - De test met het laten rijden van een snellere Intercity tussen Stad en Den Haag is geslaagd. Dat laat de NS weten.

Even na middernacht vertrok de trein vanuit Groningen waarbij men als doel had om een kwartier sneller in Den Haag te zijn dan gebruikelijk. Met het overslaan van de stations van Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal, en 160 kilometer per uur te rijden op de Hanzelijn in plaats van 140, werd die ritwinst behaald. Om 02.23 uur arriveerde de trein in Den Haag, waarbij de rit twee uur en 21 minuten duurde. Dat is precies en kwartier korter dan normaal.

Beren op de weg

Met de test wilden NS en spoorbeheerder ProRail onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn aan onder andere treintechniek, infrastructuur en dienstregeling om Intercity’s sneller te kunnen laten rijden. De test gaat de komende tijd geëvalueerd worden waarna men als doel heeft om binnen enkele jaren daadwerkelijk die snelle trein te laten rijden. Hoewel er nog wel wat beren op de weg zijn. De Drentse gedeputeerde Henk Brink (VVD) vindt bijvoorbeeld dat Assen als provinciehoofdstad niet overgeslagen mag worden door deze snelle trein. “Als je de regio Noord-Nederland beter wil aansluiten op de Randstad, kun je Assen niet opeens overslaan.”

Friesland wil ritwinst van een half uur

Het Friese provinciebestuur vindt dat een snelle Intercity ook vanuit Leeuwarden moet vertrekken. “Daar zijn wij absoluut voorstander van”, zegt gedeputeerde Johannes Kramer (FNP). Hoewel men in Friesland graag een tijdwinst van een half uur wil. “Twee en een half uur in de trein zitten is gewoon te lang. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat zoiets in 2020 niet sneller kan.”

Oogtv