02-02-2019, Patrick Wind 112Gr. & Oogtv.nl tekst

Snelle Intercity vertrokken voor proefrit naar Randstad

Groningen - Vanaf het Hoofdstation is rond middernacht de snelle Intercity vertrokken voor een proefrit naar de Randstad. De trein wordt in de vroege ochtend weer terug verwacht.

De testtrein rijdt tijdens de proefrit naar Den Haag Centraal. Onderweg worden de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal overgeslagen. Op de Hanzelijn gaat er met een snelheid van 160 kilometer per uur gereden worden, waar nu 140 wordt gereden. Met deze aanpassingen verwacht de NS dat er een tijdwinst van een kwartier behaald kan worden. Met de proefrit wil de NS onderzoeken wat er nodig is voor een versnelling op het gebied van onder andere treintechniek, infrastructuur en dienstregeling. Of er in de toekomst een snellere Intercity in de dienstregeling kan worden opgenomen hangt af van de resultaten van deze test.

De testrit wordt gereden met een TRAXX F140 MS2 locomotief van Bombardier uit de NS 186-serie. Deze locomotief rijdt op dit moment ook op de HSL. De trein bestaat verder uit verschillende ICR-rijtuigen en een tweede TRAXX-locomotief. De trein wordt om 03.02 uur in Den Haag verwacht. Daarna keert men weer terug naar Groningen, waar de proefrit om 05.32 uur zal arriveren.

Oogtv