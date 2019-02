02-02-2019, Redactie

Meterkast in brand bij `De Rietzoom`

Kropswolde - Vrijdagnacht om 00:50 uur moest de brandweer van Hoogezand en Zuidlaren naar de Meerweg in Kropswolde voor een gebouwenbrand.

Er bleek bij horecabedrijf de Rietzoom een meterkast in brand te hebben gestaan. 1 persoon werd even in een ambulance gecontroleerd. De Slam Party die zaterdag 02-02-19 is gaat gewoon door.

