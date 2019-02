02-02-2019, Patrick Wind 112Gr.

Gaslek Hoendiep Groningen

Groningen - Op het Hoendiep moest de brandweer zaterdagmiddag om 15:00 uur metingen doen in een woning. Er werd een gaslek gemeld.

Bij aankomst bleek er een gaslucht geroken te worden in een hoekwoning op de begane grond. “Uit voorzorg hebben we de bewoners uit naast- en bovengelegen woningen geëvacueerd. Vervolgens hebben we de gaskraan dichtgedraaid en de woning waar de gaslucht geroken werd geventileerd

Enexis kwam ook ter plaatse en heeft het probleem opgelost. Na een half uur keerde de brandweer terug naar de kezerne.