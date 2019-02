02-02-2019, Redactie

Brand in houtopslag naast loods Oude Pekela

Oude Pekela - Aan het Flessingsterrein in Oude Pekela heeft de brandweer zaterdagmiddag om 15:20 uur een brand geblust in een houtopslag. Deze opslag stond tegen een loods aan bij een bedrijf.