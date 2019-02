02-02-2019, Dennie Gaasendam / DGFotografie.nl

Vermiste man(30) verbaasd zich over vele hulpdiensten

Delfzijl - Om 14:15 uur de melding van een Prio 1, persoon in water gelopen / vermist, EEM1. De KNRM rukte daarop uit naar Delfzijl.

Een man was bij een kwelder nabij de Handelskade Oost het water in gelopen. Een gevaarlijke situatie met kans op wegzakken in het slik bij de Eems. Vanaf onder andere de zeedijk bij Delfzijl ging men op onderzoek uit. Men zag wel iemand lopen maar was slecht te bereiken.

Met verrekijkers werd gezocht en met de reddingsboot. Het is nog niet bekend als er iemand is gevonden.

Update: Om 16:50 uur werd er nogsteeds gezocht. Later bleek de man gewoon een ervaren wadloper te zijn.