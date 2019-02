03-02-2019, Redactie 112Gr. & Stockphoto

Pekelder(18) gearresteerd met mogelijk vuurwapen

Pekela - Een jongen(18) uit Pekela is zaterdagnacht op de Raadhuislaan aangehouden. Het leek alsof hij een echt vuurwapen bij zich had.

Men onderzoekt nu of het een echt wapen is of niet meldt de politie. De reden waarom hij werd gecontroleerd is nog onduidelijk.