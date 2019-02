03-02-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brandje snel geblust door politieagent

Winschoten - Zondag aan het eind van de middag werd de brandweer van Winschoten opgeroepen voor een gebouwbrand aan de St. Vitusstraat.

Eenmaal ter plaatse was de politie al bezig met het blussen van het brandje. De brandweer heeft het brandje afgeblust en een nacontrole verricht. De oorzaak van het brandje is onbekend. Afgelopen zomer was het ook al raak op dezelfde plek.