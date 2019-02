03-02-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Uitslaande schuurbrand in Oude Pekela

Oude Pekela - De brandweer van Oude Pekela werd zondagavond om 19:55 uur opgeroepen voor een schuurbrand aan de Ploeglaan.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was de brand al uitslaand. De brand in de vrijstaande schuur was door een effectieve inzet snel onder controle.

Nadere informatie volgt.