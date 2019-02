04-02-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Ongeval letsel in Roden

Roden (Dr.) - Op de Noordholt in Roden is maandagmorgen een auto van weg afgegleden. De auto kwam tot stilstand in een sloot naast de weg.

De bestuurder is met behulp van de brandweer uit de auto gehaald via de passagierskant. De bestuurder is daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een berger geborgen.