De mensen in de nieuwe kleding zijn de vertrouwde ambulancehulpverleners, met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde als hun collega’s in de huidige geel/groene ambulancepakken.

Herkenbaar



De huidige ambulancekledinglijn is ruim 15 jaar oud. De kleding heeft ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. “Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent” vertelt Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN). Noten: “De afgelopen periode heeft de ambulancesector hard gewerkt aan een nieuwe, moderne en herkenbare kledinglijn. De nieuwe kleding is nu bovendien beschermd en daarmee exclusief voorbehouden aan de Nederlandse ambulancezorg”.

Zelfde vak, beter pak

De ambulancesector is content met het nieuwe kledingontwerp. Maar minstens zo belangrijk is het dat de kleding functioneel is en lekker zit. Dat wordt getest tijdens de landelijke draagproef. Twee ambulancehulpverleners uit elke regio doen hieraan mee. De nieuwe kleding wordt getest tijdens het dagelijkse werk. U kunt dus ambulancehulpverleners tegenkomen die er anders uitzien dan u gewend bent. De kleding is echter het enige dat anders is. De mensen in de nieuwe kleding zijn de vertrouwde ambulancehulpverleners met dezelfde bevoegdheden, kennis en kunde als hun collega’s in de huidige groen/gele ambulancepakken.

Zomer 2019



Na de landelijke draagproef worden de bevindingen die de draagproefdeelnemers indienen besproken en waar mogelijk verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve kleding rond de zomer van 2019 gefaseerd aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) uitgeleverd.

De helft van de RAV’s stapt rond de zomer over op de nieuwe kleding, dit zijn: Ambulancezorg Groningen, RAV Fryslân, UCMG Ambulancezorg, GGD Flevoland, RAV Hollands Midden, RAV Zuid-Holland Zuid, RAV Limburg-Noord, RAV Limburg Zuid, Ambulance Oost, Ambulance IJsselland, VR Gelderland-Midden en RAV Gelderland Zuid. De rest van de RAV’s volgt later.