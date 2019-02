04-02-2019, DitisRoden.nl

Fietser geschept door auto bij Roden

Roden (Dr.) - Bij de Zulthe in Roden is een jongen op zijn fiets geschept door een auto. De jongen wilde samen met een groep schoolgaande kinderen op fietsen oversteken en zag waarschijnlijk een auto daarbij over het hoofd.

Gelukkig liep het allemaal goed af en kon hij zelf naar de ambulance toe lopen die inmiddels was gearriveerd. De auto had wat krassenop de motorkap.