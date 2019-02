04-02-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politie opzoek naar gestolen groene fiets

Groningen - De politie in Groningen is vanaf de Griffeweg in de stad opzoek naar een fietsendief.

Rond 14:35 uur is er vanaf de Griffeweg een donker groene fiets weggenomen. De fiets van het merk Sparta heeft een donker groene kleur en heeft aan de voorkant een houten kratje met de tekst; Makelaardij Van Der Houwen.



De politie heeft een burgernetmelding uitgegeven waarin burgers gevraagd werden ook naar de fiets uit te kijken. Na een korte zoektocht is de fiets nog niet aangetroffen. Als u nog informatie heeft kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.