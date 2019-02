04-02-2019, Redactie & video Youtube Oldambtnu.nl

Winschoter langer vast na inval door arrestatieteam (Video)

Winschoten - De DSI, een speciaal arrestatieteam, deed maandagmiddag rond 17:00 uur een inval in een woning aan de Trekweg te Winschoten. We kregen meerdere tips dat er AT`ers onderweg waren.

Bij de inval in een woning is een persoon aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft tijdens de inval meerdere vuurwapens, munitie, en illegaal vuurwerk aangetroffen. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de woning. De verdachte wordt later verhoord.

DSI

De Dienst Speciale Interventies is 1 juli 2006 opgericht en is ondergebracht bij de Nationale Politie. De DSI is 24/7 beschikbaar en in staat om een snelle en adequate respons te geven.

Update dinsdag: De bewoner wordt dinsdag verhoord. Een officier van justitie moet daarna beslissen of de man weer op vrije voeten komt of niet.