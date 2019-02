05-02-2019, Marc Zijlstra 112G.

Automobiliste raakt in sloot

Farmsum - Op de Oosterwierum in Farmsum is dinsdagmorgen vermoedelijk door een stuurcorrectie na het in de berm komen een automobiliste te water geraakt.

De bestuurster kon op eigen kracht aan de wal komen. Ze is in de ambulance onderzocht en weer op temperatuur gekomen. Daarna is ze naar huis gebracht voor een warme douche. Een berger heeft de auto geborgen.