05-02-2019, Oogtv.nl (Bron)

Veertienjarig meisje al week vermist

Groningen - De politie in Groningen is op zoek naar de 14-jarige Emily Meijer. Ze is sinds vorige week woensdag vermist nadat ze wegliep uit jeugdinstelling “Het Poortje.”

Volgens de politie was Emily op de dag dat ze wegliep gekleed in een lichtblauwe spijkerbroek , een witte sweater met bloemmotief op de capuchon, een zwarte jas en witte schoenen. Ze is 157 cm lang, heeft blond haar en blauwe ogen.

Emily is al vaker weggelopen uit jeugdinstellingen. In 2017 liep ze al eens weg bij haar ouders in Grootegast, waarna ze in Den Haag werd teruggevonden bij een 18-jarige man. In 2018 liep het meisje weg uit een zorginstelling, waarna de politie haar in Leeuwarden terug vond.

Heeft u haar gezien of weet u waar zij op dit moment verblijft? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn via 0800-6070 of via 0900-8844.