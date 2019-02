05-02-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Drie gewonden bij woningbrand in Roden (Video)

Roden (Dr.) - Dinsdagmiddag is er een woningbrand geweest aan de Hofwijck in Roden. De brand is door werkzaamheden in de kruipruimte ontstaan toen werknemers daar bezig waren. Waarschijnlijk is er brand ontstaan in het isolatiemateriaal.

Er kwam veel rook vrij door de brand. Er zijn drie mensen met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht, waarvan twee personen met spoed. Er kwamen vier ambulances, twee politieauto's en drie brandweerauto's ter plaatse. Ook zijn de naast gelegen woningen uit voorzorg ontruimd. Het huis is geventileerd door de brandweer. Salvage is aanwezig voor afhandeling van de schade.