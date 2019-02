08-02-2019, Persbericht OM.nl & M. Nuver foto

Flits aanhanger zuidelijke ringweg geplaatst, geen boetes

Groningen - Het Openbaar Ministerie (OM) test dit voorjaar twee nieuwe mobiele handhavingssystemen bij wegwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen.

Het OM test twee mobiele systemen. Vanaf 8 februari staat er een aanhanger met een flitser erin. Deze controleert of automobilisten zich aan de maximum snelheid houden ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Er worden nog geen boetes uitgeschreven.

Vanaf eind februari staat langs hetzelfde traject een verplaatsbare flitspaal. De snelheidsovertredingen die hiermee worden gemeten worden wél verwerkt en beboet. Deze controle wordt vooraf langs de weg aangegeven. De verplaatsbare flitspaal blijft tot eind maart staan.



Veiligheid bij wegwerkzaamheden vergroten

Te hard rijden is gevaarlijk. Zeker op plaatsen waar wegwerkers aan het werk zijn. Daarom zijn overtredingen bij wegwerkzaamheden een belangrijk aandachtspunt van het OM en de wegbeheerders. Het OM test nieuwe systemen, om te kijken of ze technisch goed werken, makkelijk te verplaatsen zijn én of ze van invloed zijn op het rijgedrag.





Ombouw zuidelijke ringweg Groningen



De komende jaren gaat de zuidelijke ringweg van Groningen flink op de schop. De ingrijpende verbouwing zorgt ervoor dat stad en regio ook in de toekomst goed bereikbaar blijven, de verkeersveiligheid verbetert en de ringweg beter in de stad wordt ingepast. De ombouw van de zuidelijke ringweg gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Groningen en gemeente Groningen. Combinatie Herepoort voert de ombouw, die naar verwachting tot 2023/2024 duurt, uit.

Geen boetes

Update: Vrijdagmorgen is de aanhanger geplaatst, men stelt hem nu af. De eerste tijd krijgt men nog geen boete omdat het een tester is. Het gaat om een proefmodel om te bepalen of kentekens goed in beeld worden gebracht. Ook hangt er een bewakingscamera bij zodat men hem niet kan vernielen. Over een paar week krijg je gewoon een bekeuring als je te hard rijdt via een andere mobiele flitspaal of flitsauto.

