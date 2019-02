06-02-2019, politie.nl, bron

Wie kent deze overvaller van AH Beijum (Video)

Groningen - Op 30 januari omstreeks 22.00 uur vond een gewapende overval plaats op een supermarkt aan de Stoepemaheerd. (Beijum) Een gewapende overvaller dwong het personeel om geld af te geven uit de kluis.

Net voor sluitingstijd kwam de overvaller de slijterij van de supermarkt binnen. De overvaller droeg voor zijn gezicht een masker met de afbeelding van een oude man. Met een groot mes wat hij op de keel van de medewerkster van de slijterij plaatste, nam hij haar via de personeelsgang mee naar de supermarkt.

In de supermarkt dwong hij haar om hem naar de ruimte te brengen waar de kluis stond.

Ook een 2e personeelslid van de winkel werd onder bedreiging van het mes meegenomen naar de kluisruimte. In deze ruimte haalde de overvaller een vuurwapen tevoorschijn en onder bedreiging van het vuurwapen moest het geld uit de kluis afgegeven worden.



Nadat de overvaller het geld had gepakt rende hij de supermarkt uit en vluchtte weg op een fiets. Door de politie is onmiddellijk een onderzoek ingesteld en is er gezocht naar de overvaller. Helaas werd deze niet meer aangetroffen.





Signalement overvaller:



De overvaller was gekleed in een licht blauw, glimmend, jack, een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Op zijn hoofd droeg hij een zwarte capuchon met hieronder een oranje kleurige klep.

Voor zijn gezicht droeg hij een masker met de afbeelding van een oude man met grote snor. Om zijn schouder droeg hij een zwarte tas.





Fiets:

De overvaller maakte gebruik van een grijs/groene fiets met een opvallend groot wit gedeelte op het achterspatbord.





Hoe kunt u helpen?



Mocht u informatie hebben die kan helpen in het opsporingsonderzoek, neemt u dan contact met de politie op. Weet u wie de overvaller, herkent u de fiets of hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: