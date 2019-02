06-02-2019, Facebook Ommelanden Midden Politie

Gestripte auto`s in Veendam gevonden

Veendam - Dinsdag heeft de politie in Veendam drie mannen aangehouden op verdenking van diefstal en heling van meerdere voertuigen. Er kwam informatie binnen dat er in een loods aan het Beneden Dwarsdiep een gestolen personenauto zou staan.