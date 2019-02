06-02-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Kwekerij opgerold in Roden (Video)

Roden (Dr.) - Woensdag is er een wietplantage ontruimd aan het Hoppad in Roden. Het is niet bekend hoeveel planten er in de woning stonden.

De wietkwekerij is ontruimd door een gespecialiseerd bedrijf. De politie doet verder onderzoek naar de hennepteelt. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend.