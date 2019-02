07-02-2019, Foto`s Martin Nuver 112gr. & Youtube Meternieuws.nl

Zoekactie naar kogels bij pompstation A7 (Video)

Scharmer - Bij pompstation de Dikke Linde tussen Groningen en Hoogezand is de politie bezig met een zoekactie.

Drie weken geleden zou er op die plaats geschoten zijn op een auto. Tijdens het onderzoek na deze schietpartij is een voorwerp gevonden. Wat voor voorwerp dit is worden in het belang van het onderzoek geen mededelingen gedaan.

De ME was bezig met het doorzoeken van de berm en dedroge sloot. Met o.a. schepjes en een metaaldetector was men bezig. Men vond wat kleine dingen tussen het grond, het was niet te zien als het om hulzen ging.

Meer hierover op RTVnoord.nl