07-02-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto`s Sebastiaan Scheffer

Klimaatprotest binnenstad trekt zo’n 300 man (Video)

Groningen - Op de Grote Markt verzamelden zich donderdagmorgen zo’n 300 scholieren om te protesteren tegen het landelijke klimaatbeleid.

Omdat ze hun school verzuimen worden ze klimaatspijbelaars genoemd. Er waren opvallend veel leerlingen van basisscholen bij. De scholieren trokken vervolgens in optocht door de binnenstad.

Een landelijke staking op het Malieveld in Den Haag telt inmiddels meerdere duizenden deelnemers. De scholieren vinden dat de regering veei te weinig doet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Zo’n 350 Nederlandse wetenschappers steunen de scholieren. In een open brief in dagblad Trouw stellen ze dat de leerlingen groot gelijk hebben.