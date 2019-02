08-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Zwaan met gebroken poot uit water gehaald

Groningen - De brandweer heeft vrijdagmiddag om 13:30 uur een gewonde zwaan gered uit het water aan de Belcamposingel in de wijk Helpermaar.

De zwaan heeft een gebroken poot aldus de Dierenambulance medewerker , dat gebeurde mogelijk nadat deze was aangereden in De Wijert een week eerder” Duikers zijn het water ingegaan en hebben de zwaan in een hoek gedreven waar medewerkers van de Dierenambulance met een vangstok stonden te wachten. Na ongeveer 20 minuten hadden ze haar te pakken.

De zwaan is in de dierenambulance meegenomen naar een opvangadres en zal door een dierenarts worden geholpen aan zijn verwonding.

Zie ook Rtvnoord.nl

Foto`s op social media van brandweer Groningen.