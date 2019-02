08-02-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl / Bron OOGTV

'Middelbrand' bij Ziggo Winschoterdiep

Groningen - In het bedrijfspand van Ziggo aan het Winschoterdiep in Stad is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft uit voorzorg opgeschaald naar ‘middelbrand’.